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Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране

В пресс-службе правительства сообщили, что планируется актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса. Министерствам следует доложить об итогах до 21 июля, говорится в сообщении правительства.

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"На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв", - отмечено в сообщении.

Решение об инвентаризации было принято на заседании координационного совета 9 июля. Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной, а также сказал, что нужно действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.

В связи с этим председатель правительства рекомендовал главам регионов продолжить работу по формированию коечного фонда, средств индивидуальной защиты и запасов лекарств.

Премьер также поручил Минздраву и Минцифры внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавируса до 20 июля. Также в ходе заседания Минздраву, Минфину и Роспотребнадзору Мишустин поручил до 19 июля представить план закупки вакцин от гриппа.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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