Более 19 тыс. работников экстренных служб привлекли к спасательным операциям на западе ФРГ

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 19 тыс. сотрудников служб экстренной помощи задействованы в поисково-спасательных операциях в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ. Об этом в субботу сообщила газета Bild со ссылкой на региональные власти.

По ее информации, только в этом регионе спасателями было проведено 30 тыс. операций по поиску и спасению людей, а также ликвидации последствий разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии, сотрудниками полиции - еще 3,2 тыс. операций.

В настоящее время более 850 военнослужащих ФРГ участвуют в борьбе с наводнениями и устранении последствий удара стихии. Кроме того, в поисково-спасательных операциях задействованы вертолеты Бундесвера, грузовые автомобили и катера. В Германии военнослужащие в случаях крупных ЧП, как правило, оказывают так называемую гражданскую помощь: помогают с логистикой, возводят заграждения из мешков с песком, строят временные госпитали, транспортируют раненых, устанавливают временные вышки связи, развозят воду и продукты.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Из-за прорыва дамбы на реке Рур порядка 700 жителей района Хайнсберг (Северный Рейн - Вестфалия) были вынуждены покинуть свои дома. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли 133 человека, несколько десятков считаются пропавшими без вести.