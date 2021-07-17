В Баку презентовали медийную платформу eastweststream.com, созданную при поддержке ТАСС

БАКУ, 17 июля. /ТАСС/. Презентация медийной платформы eastweststream.com Азербайджанского агентства международной информации Trend состоялась в субботу в Баку. Проект запущен при поддержке информационного агентства России ТАСС.

Как отметил, выступая на презентации, заместитель генерального директора Trend Эмин Алиев, двуязычная (на русском и английском языках) платформа eastweststream.com направлена на удовлетворение растущего спроса на достоверные новости и качественный аналитический контент и станет надежным источником информации о потенциале, финансовой ситуации и политических процессах в странах региона.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в свою очередь назвал новую медийную платформу "уникальным, прорывным проектом". Он отметил богатые традиции русскоязычной журналистики в Азербайджане, подчеркнув большое внимание к русскому языку в республике. "Это является важным фактором, служащим сближению наших стран", - сказал Гусман.

Первый заместитель генерального директор ТАСС Михаил Калмыков отметил, что этот проект может стать "островом качественной журналистики". "Это результат товарищеского диалога между руководством двух агентств", - сказал он. По его словам, новая медийная платформа будет способствовать укреплению сотрудничества и созданию атмосферы доверия между странами Каспийского региона. "Проект может также приобрести более масштабное измерение с привлечением новых международных партнеров", - отметил Калмыков и добавил, что появление такой платформы создает возможность российскому читателю получать больше оперативной и качественной информации о Каспийском регионе.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников оценил создание новой медийной платформ как "знаковое событие в российско-азербайджанских отношениях". "Этот проект ждет большое будущее, потому он востребован гражданами двух стран, заинтересованными в том, чтобы больше знать друг о друге", - сказал дипломат.