Форум "Россия - страна возможностей" планируется совместить с "Тавридой-арт" в Крыму

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Форум "Россия - страна возможностей", который должен был пройти в Москве в День молодежи, но был отменен из-за санитарных ограничений, планируется совместить с фестивалем "Таврида-арт" в Крыму. Об этом сообщил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с победителями проектов платформы "Россия - страна возможностей" в ходе второй смены форума "Территория смыслов".

"Пока у нас план, что мы этот непроведенный фестиваль и форум "Россия - страна возможностей" совместим с фестивалем "Таврида-арт" в Крыму. Это будет 8-12 сентября, четыре дня в бухте Капсель", - сказал Кириенко.

По его словам, в ходе мероприятия будут соблюдаться правила санитарной безопасности. "Наличие прививки или наличие антител с учетом того, что человек переболел - это гарантия безопасности для всех участников", - отметил он.

"Мы исходим из того, что как минимум тысяч шесть мы там сможем разместить в постоянном режиме. <...> Если ковидные ограничения позволят, мы откроем двери, и будем на концерты и какие-то большие мероприятия приглашать всех желающих, не позволят - значит будет замкнутое пространство, но всех победителей проектов платформы "Россия - страна возможностей" мы там ждем", - подчеркнул Кириенко.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.