Кириенко: ЕГЭ добавил справедливости образованию, но натаскивание на тесты стало минусом

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская обл./, 17 июля. /ТАСС/. Единый госэкзамен (ЕГЭ) для выпускников школ дает возможность поступить в вузы жителям удаленных населенных пунктов, однако его минусом является "натаскивание на тесты". Такое мнение высказал в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с победителями проектов платформы АНО "Россия - страна возможностей" в рамках второй смены молодежного форума "Территория смыслов".

"Дискуссия по ЕГЭ идет бесконечно. Нельзя спорить, что его наличие сделало для большого количества ребят, особенно из удаленных, малых городов, дальних регионов возможность поступления в институты. С точки зрения возможностей, это добавило справедливости", - констатировал Кириенко.

В качестве минусов ЕГЭ он назвал тот факт, что "в последние годы в основном идет натаскивание на сдачу тестов", что "смещает фокус образования". "Согласен, что проектной работы в школьном образовании сегодня почти нет, много другого чего не хватает", - признал первый замглавы Администрации президента.

По его мнению, решение проблемы может состоять из двух частей, в том числе в добавлении в школьное образование "проектных направлений". С другой стороны, полагает Кириенко, "страшного нет, если какие-то возможности [школьникам] будут давать смежные проекты, такие как "Большая перемена".

"Мир меняется все больше в сторону того, что у каждого из нас есть возможности все больше выбирать свой собственный трек, направление, что называется в интернете таргетирование", - пояснил он. "Не удастся школьное образование полностью сделать так, что бы оно подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные. Есть проектные направления, которые надо добавлять в школьное образование, но что-то должно оставаться с возможностью получить это за счет дополнительных внешкольных проектов", - уточнил Кириенко, обратив внимание, что именно такую цель и миссию имеет проект "Большая перемена".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами, включая проект для школьников "Большая перемена". В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.