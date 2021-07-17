Кириенко рассказал об управлении вертолетом, на котором прилетел на "Территорию смыслов"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская обл./, 17 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что самостоятельно управлял вертолетом, на котором прилетел на молодежный форум "Территория смыслов", который проходит в Солнечногорске.

В субботу в мастерской управления "Сенеж" Кириенко встречается с победителями проектов платформы АНО "Россия - страна возможностей" в рамках второй смены молодежного форума "Территория смыслов". Во время встречи пошел ливень.

"Какой дождь, как мне повезло. Я сам летел на вертолете, за штурвалом, я бы не приземлился по такой погоде, чудом успел долететь", - поделился Кириенко с участниками мероприятия.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.