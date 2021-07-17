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Кириенко рассказал об управлении вертолетом, на котором прилетел на "Территорию смыслов"

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ сообщил, что ему "чудом" удалось долететь до форума "Территория смыслов", так как не было ливня

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская обл./, 17 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что самостоятельно управлял вертолетом, на котором прилетел на молодежный форум "Территория смыслов", который проходит в Солнечногорске.

В субботу в мастерской управления "Сенеж" Кириенко встречается с победителями проектов платформы АНО "Россия - страна возможностей" в рамках второй смены молодежного форума "Территория смыслов". Во время встречи пошел ливень.

"Какой дождь, как мне повезло. Я сам летел на вертолете, за штурвалом, я бы не приземлился по такой погоде, чудом успел долететь", - поделился Кириенко с участниками мероприятия.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. 

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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