Митрополит Иларион заявил, что поехал в США, чтобы рассказать правду об Украине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Поездка делегации Русской православной церкви в США была важна, в частности, чтобы в этой стране услышали, что происходит с церковью на Украине в действительности, а не с точки зрения американских чиновников. Об этом митрополит Волоколамский Иларион заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Конечно важно, чтобы в США слышали, что происходит на Украине. Потому что они слышат совсем другую информацию, потому что обычно они слышат, что украинская церковь освободилась от влияния Москвы. Как, например, [бывший] госсекретарь США, господин [Майкл] Помпео в Twitter, подводя итоги своей деятельности, с гордостью написал, что помог украинскому митрополиту "освободиться от влияния Москвы". Даже сама формулировка, которая была использована, свидетельствует о низком уровне знаний о том, что происходит на Украине, который характеризует некоторых высокопоставленных американских чиновников", - сказал владыка.

"Важно было рассказать, что там реально происходит: о том, как выгоняют священников из храмов, как выгоняют верующих из храмов, как люди молятся под открытым небом, тогда как храмы, захваченные раскольниками, пустуют или стоят запертыми. Вот пусть наши американские партнеры услышат об этом. Поэтому, я считаю, что поездка была важной и полезной, и считаю, что такой диалог надо продолжать", - добавил митрополит.

Он отметил, что США - это многоликая страна, где, "несмотря на антироссийскую пропаганду, которая там идет долгие годы, есть много людей, которые с большой симпатией относятся к нашей стране, с большой симпатией относятся к Русской православной церкви, готовы и рады нас слушать".

Ранее сообщалось, что митрополит Иларион, выступая в четверг на Международном саммите по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, заявил о необходимости защищать права верующих во всем мире, и в частности - христиан, "единым фронтом". Он отметил значительное сокращение христианского населения в странах Ближнего Востока из-за гонений, а также напряженную ситуацию по отношению к христианам в некоторых странах Африки. Кроме, того, иерарх Русской православной церкви сообщил о ситуации с расколом церкви на Украине, где представители новосозданной Православной церкви Украины нарушают права верующих Украинской православной церкви, поддерживающей духовное единство с Русской православной церковью.