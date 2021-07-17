Военные начали разворачивать временный госпиталь в Хакасии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Военные медики начали разворачивать в Хакасии временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие <…> приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - сказали в Минобороны.

По данным министерства, в ближайшее время планируется провести совместное совещание с гражданскими специалистами республики, где будет определен порядок и объем работы военных медицинских работников.

В составе госпиталя - 67 военных врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики.