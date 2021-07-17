Привитый от COVID-19 глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

ТАСС, 17 июля. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в субботу на своей странице в Twitter .

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста, но, к счастью, я сделал прививку, и симптомы слабые", - написал он.

Также министр призвал всех граждан страны, не получивших вакцину, сделать прививку как можно скорее.

К настоящему моменту первую дозу вакцины в стране получили уже почти 46,2 млн человек, что составляет 87,6% взрослого населения страны. Полностью привиты почти 35,5 млн людей (67,5% совершеннолетних жителей королевства).

Стремительное увеличение числа привитых взрослых позволило, в частности, решиться на отмену большинства коронавирусных ограничений в стране с 19 июля. С этой даты власти больше не будут обязывать жителей королевства носить маски и соблюдать социальную дистанцию, хотя продолжат вырабатывать рекомендации по соблюдению разумных мер предосторожности в местах массового скопления людей и плохо вентилируемых помещениях.