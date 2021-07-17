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Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

Это ведомство и Роспотребнадзор должны доложить правительству о результатах соответствующей работы до 20 июля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации. Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте правительства.

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"Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных", - говорится в тексте поручения.

Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля.

Как ранее сообщалось, 9 июля Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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