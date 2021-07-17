Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации. Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте правительства.
"Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных", - говорится в тексте поручения.
Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля.
Как ранее сообщалось, 9 июля Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.