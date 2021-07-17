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Последняя страна западного полушария начала вакцинацию.
Последняя страна западного полушария начала вакцинацию.
Последняя страна западного полушария начала вакцинацию.
Последняя страна западного полушария начала вакцинацию.
Последняя страна западного полушария начала вакцинацию.
Пандемия COVID-19

Последняя страна западного полушария начала вакцинацию. Главное о коронавирусе за 17 июля

© AP Photo/Dieu Nalio Chery
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 933 115 случаев заражения, из них новых — 25 116. За сутки умерли 787 человек, за весь период — 147 655.
  • Эксперт считает, что третья волна пандемии продлится в России еще минимум три месяца. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отметил, что летальность из-за коронавируса в России почти в 30 раз выше, чем в других странах.
  • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.
  • Детские лагеря Республики Крым, в которых привиты от коронавируса менее 95% сотрудников, с 1 августа переведут в закрытый режим работы, их сотрудникам запретят проживать за пределами организаций.
  • Невозможно каким-либо образом доказать искусственное происхождение коронавируса, поскольку в настоящее время нет инструмента, обязывающего страны предоставлять информацию о происходящем в лабораториях, заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. 
  • Минздрав Болгарии продлил до конца июля обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов. 

Москва

  • Всего зафиксировано1 458 778 случаев заражения, из них новых — 4 561 (данные Оперштаба Москвы).
  • Двенадцать перепрофилированных ранее для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе.
  • Фитнес-отрасль попросила продлить на месяц сроки вакцинации 60% сотрудников в Москве. Кроме этого, за непреднамеренные нарушения предлагают первоначально выдавать предписания об их устранении.

Мир

  • Всего зафиксировано более 189,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Гаити последней из стран Западного полушария начала вакцинацию от коронавируса.
  • США продолжают обсуждать возможность приостановки действия интеллектуальных прав на вакцины от коронавируса, президент Джо Байден по-прежнему это поддерживает.
  • Правительство Японии планирует завершить вакцинацию от коронавируса всех желающих в стране к октябрю — ноябрю этого года.
  • Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.
  • Первый случай инфицирования коронавирусом выявили среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио. По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали среди людей, связанных с предстоящими летними играми.
Теги
Пандемия COVID-19
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