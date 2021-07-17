Последняя страна западного полушария начала вакцинацию. Главное о коронавирусе за 17 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 933 115 случаев заражения, из них новых — 25 116. За сутки умерли 787 человек, за весь период — 147 655.
- Эксперт считает, что третья волна пандемии продлится в России еще минимум три месяца. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отметил, что летальность из-за коронавируса в России почти в 30 раз выше, чем в других странах.
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.
- Детские лагеря Республики Крым, в которых привиты от коронавируса менее 95% сотрудников, с 1 августа переведут в закрытый режим работы, их сотрудникам запретят проживать за пределами организаций.
- Невозможно каким-либо образом доказать искусственное происхождение коронавируса, поскольку в настоящее время нет инструмента, обязывающего страны предоставлять информацию о происходящем в лабораториях, заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
- Минздрав Болгарии продлил до конца июля обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов.
Москва
- Всего зафиксировано1 458 778 случаев заражения, из них новых — 4 561 (данные Оперштаба Москвы).
- Двенадцать перепрофилированных ранее для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе.
- Фитнес-отрасль попросила продлить на месяц сроки вакцинации 60% сотрудников в Москве. Кроме этого, за непреднамеренные нарушения предлагают первоначально выдавать предписания об их устранении.
Мир
- Всего зафиксировано более 189,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Гаити последней из стран Западного полушария начала вакцинацию от коронавируса.
- США продолжают обсуждать возможность приостановки действия интеллектуальных прав на вакцины от коронавируса, президент Джо Байден по-прежнему это поддерживает.
- Правительство Японии планирует завершить вакцинацию от коронавируса всех желающих в стране к октябрю — ноябрю этого года.
- Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.
- Первый случай инфицирования коронавирусом выявили среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио. По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали среди людей, связанных с предстоящими летними играми.