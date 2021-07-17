В Чечне до конца года планируют ввести в эксплуатацию 22 школы

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до конца 2021 года ввести в эксплуатацию 22 школы, чтобы уйти от обучения в три смены. Об этом сообщил в субботу глава региона Рамзан Кадыров в своем послании парламенту и народу Чеченской Республики на 2022 год.

"В текущем году в республике ведется строительство 31 школы, из них до конца текущего года будут введены 22 школы, две школы-интерната, в том числе две школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Также ведется строительство 13 детских садов на 1 720 мест. Обновлена материально-техническая база 102 образовательных организаций", - сказал глава региона.

По его словам, в 2020 году завершили строительство шести школ для более 3 тыс. учеников, 10 детских садов для 1 320 детей. "Учитывая лидирующие позиции Чеченской Республики среди субъектов Российской Федерации по приросту населения, сохраняется проблема трехсменного режима обучения в общеобразовательных организациях республики. В этой связи даже в период пандемии не прекращалась работа по строительству новых объектов образования", - добавил он.

Задача по уходу от трехсменного обучения является одной из актуальных в сфере образования для республики - в 2020 году число школ, проводящих занятия в три смены, составляет 73, в 2019 году их было 85. Общая численность чеченских школьников в новом учебном году, по прогнозным данным, составит почти 300 тыс. человек (295 755) - на 8,5 тыс. человек больше, чем в 2019 году.