Ветер и дождь не помешали генеральной репетиции полетной программы МАКС-2021 в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция программы показательных полетов Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 прошла 17 июля в подмосковном Жуковском.

Первой в небо около 14:30 мск поднялась группа из 11 вертолетов, совершивших групповой проход над аэродромом Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Шесть из них - АНСАТ, Ка-62, Ка-52, Ми-35М, Ми-28НМ и Ми-38Т - совершили также одиночные пилотажи. Далее свой одиночный пилотаж показали летчики на Як-152, Су-57, МиГ-35 и Су-30. Приняли участие в программе также самолеты МС-21-300, Ил-114 и SSJ-100.

По свидетельству корр. ТАСС, находившегося на аэродроме, ближе к середине репетиционной программы над Жуковским поднялся ветер и пошел дождь. Однако погодные условия не помешали летчикам выполнить программу полетов.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском. Как сообщил журналистам заместитель генерального директора компании "Авиасалон" Владимир Советкин, в этом году организаторы мероприятия немного видоизменили формат МАКСа: теперь билеты для посещения мероприятия продаются на каждый день его проведения, начиная со среды, 21 июля, и заканчивая воскресеньем, 25 июля. На предыдущих авиасалонах днями массового посещения были только три последних дня мероприятия.

При этом на каждый день МАКСа запланировали летную программу, ежедневно будут выступать пилотажные группы.

В дирекции мероприятия подчеркнули, что пока озвученное ранее требование предоставлять при входе на авиасалон QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест сохраняется.