Состояние МакSим остается стабильно тяжелым

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Состояние певицы Марины Максимовой (МакSим) продолжает оставаться тяжелым, артистка находится в медикаментозной коме. Об этом сообщила ТАСС в субботу ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - сказала она.

Пиар-менеджер певицы не стала комментировать сообщения СМИ о том, что у артистки якобы отказало правое легкое, так как подобные подробности являются врачебной тайной. По ее словам, только семья певицы обладает всей достоверной информацией, но они предпочитают не оглашать их в прессе.

Ранее Богушевская рассказала, что пока рано еще говорить о выводе МакSим из медикаментозной комы.

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.