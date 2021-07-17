СМИ: в Италии рассматривается введение повсеместного использования ковид-сертификатов

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Италии рассматривает возможность разрешить посещение театров, кинотеатров, спортзалов, стадионов и даже ресторанов только обладателям так называемых зеленых карт, или ковид-сертификатов. Как пишет в субботу газета Corriere della Sera, подобная мера в качестве профилактической для пресечения распространения коронавируса будет рассматриваться в начале недели на заседании Совмина, а в четверг может войти в новый правительственный декрет.

Предполагается также, что будет продлен срок действия режима чрезвычайной ситуации, который истекает 31 июля. Как пишет газета, за отсутствие указанного документа может быть введен штраф до €400, санкции будут касаться общественных мест, пускающих клиентов без ковид-сертификата. Подобный документ, представляющий собой QR-код, выдаваемый на основе справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного результата теста на коронавирус (сделанного не более чем за 48 часов), уже действует в Европе для свободного передвижения. В Италии его применение при путешествиях по стране предполагалось только в случае переезда в области с высокими эпидемиологическими рисками. Однако с середины июня все регионы вошли в белую зону, где снимаются все ограничения. Как указывает газета, уже к концу июля ряд областей может вернуться в желтую зону, где вводится обязательное ношение масок даже на открытом воздухе (отмененное в конце июня). Ковид-сертификат может быть необходим для прохождения в торговые центры и любое общественное место с потенциальной опасностью скопления народа.

В последние две недели число случаев новых заражений возросло на 70%, и в субботу суточный прирост превысил три тысячи случаев. Вскрываются новые очаги распространения заражений, связанные в том числе с ночью повсеместных празднований по поводу победы Италии в чемпионате Европы по футболу. При этом число смертей от последствий коронавирусной инфекции снизилось до минимальных показателей, не растет пока и число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Последний показатель будет учитываться для оценки эпидемиологической ситуации. Как указывают специалисты, пик заражений приходится на людей в возрасте от 10 до 30 лет.

Всего в Италии распределено доз вакцины от коронавируса больше, чем общее население страны (60,5 млн), при этом полный цикл вакцинации прошли немногим более 26 млн - почти 50% людей в возрасте старше 12 лет.