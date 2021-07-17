В Чечне за два года планируют ввести эксплуатацию около 1,4 млн. кв. м жилья

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют за два года ввести эксплуатацию около 1,4 млн. кв. м жилья и благоустроить более 300 общественных территорий. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в субботу в своем послании парламенту и народу Чеченской Республики на 2022 год.

"В 2021-2022 годах мы планируем строительство не менее 1 400 тыс. кв. м жилья, благоустроить более 300 общественных территорий, улучшить жилищные условия порядка 300 молодых семей. Будет продолжена работа по переселению граждан из оползневых зон. Запланировано строительство ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства: строительно-восстановительные работы водопроводной сети города Аргуна, строительство станции водоподготовки и реконструкции сетей водоснабжения в Ачхой-Мартановском сельском поселении, строительство и реконструкция очистных сооружений", - рассказал Кадыров.

По его словам, в прошлом году объем жилищного строительства составил 756 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили 9,3 тыс. семей. "В планах и дальше поддерживать устойчивое развитие строительной отрасли Чеченской Республики, в том числе посредством использования гражданами механизмов льготной ипотеки", - добавил Кадыров.

Он также рассказал, что продолжается работа по газификации, в том числе сельских территорий, включая горные селения. "За последние десять лет построено 1 215 км и реконструировано около 740 км газопровода для 11 тыc. потребителей. В планах на ближайшую перспективу строительство порядка 900 км внутрипоселковых газопроводов", - отметил руководитель региона.