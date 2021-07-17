Кириенко: проекты "России - страны возможностей" позволяют искать талантливую молодежь

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Проекты платформы "Россия - страна возможностей" и общества "Знание" могут быть опорными точками поиска талантливой молодежи в российских регионах. Такое мнение высказал в субботу журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Кириенко посетил смену "Россия - страна возможностей" на молодежном форуме "Территория смыслов". Помимо встречи с участниками форума он также провел встречу с руководителями региональных министерств по делам молодежи.

На ней, сообщил Кириенко, "в том числе говорили о том, что сами проекты, такие как "Россия - страна возможностей", общество "Знание", являются как раз точками опоры, которые позволяют в любом регионе РФ искать талантливых ребят, создавать инструменты поддержки, давать им возможности получать гранты, получать административную, государственную поддержку".

Так, напомнил Кириенко, за три года в проекты "России - страны возможностей" были вовлечены 8 млн человек. "Но молодежи в стране значительно больше, значит, одна из задач - как дотянуться до всех остальных, какие инструменты для этого должны быть использованы, как развивать проекты, которые мы сегодня делаем", - пояснил он.

"Радует, что во многих регионах, у многих команд, работающих с молодежью, очень много не только своих интересных идей, но и много интересного опыта, который может быть взят и тиражирован на страну, на другие регионы", - отметил первый замглавы администрации президента.

О платформе

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами, включая проект для школьников "Большая перемена". В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.