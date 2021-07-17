В Белоруссии глава правозащитного центра "Весна" остается под стражей спустя 72 часа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель правозащитного центра (ПЦ) "Весна" Алесь Беляцкий не вышел на свободу после 72 часов, на которые он был задержан в рамках уголовного дела. Об этом сообщает в субботу незарегистрированный властями ПЦ "Весна" в Telegram-канале.

"Председатель "Весны" Алесь Беляцкий не вышел после 72 часов с момента задержания", - говорится в сообщении. По данным правозащитников, также не освободили заместителя председателя "Весны" Валентина Стефановича, юриста этой структуры Владимира Лабковича и его жену Нину Лабкович, исполнительного директора сообщества инвесторов Белоруссии Angels Band.

14 июля силовики провели обыски в ряде негосударственных организациях, среди которых и незарегистрированный правозащитный центр "Весна". По данным правозащитников, после обысков были задержаны более 10 правозащитников в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) на 72 часа. Следственный комитет Белоруссии заявил, что располагает информацией о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также СМИ к теневому движению финансовых средств, поступающих из-за границы для поддержки протестов.

Некоторые задержанные 14 июля правозащитники и представители общественных организаций вышли в субботу на свободу, в том числе гражданка России, правозащитник Евгения Бабаева.

Согласно белорусским законам, подозреваемых могут задерживать на срок до 72 часов без предъявления им официальных обвинений.