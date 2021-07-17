Вакцинированные от COVID-19 волгоградцы смогут стать донорами антиковидной плазмы

"В регионе донорами антиковидной плазмы теперь могут стать все жители с антителами. По информации облздрава, сдавать кровь для заготовки ценной плазмы могут жители, полностью завершившие вакцинацию не менее месяца назад. Желающим необходимо обратиться ГБУЗ "Волгоградский областной центр крови" и его филиалы", - говорится в сообщении.

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области расширили возможности заготовки патогенредуцированной антиковидной плазмы, теперь сдать кровь могут не только переболевшие новой коронавирусной инфекцией, но и вакцинированные от COVID-19. Об этом сообщила в субботу пресс-служба обладминистрации.

Волгоградская область начала заготовку патогенредуцированной антиковидной плазмы крови одной из первых в России. Для этого закупили и установили специальное оборудование, которое позволяет использовать компоненты крови без обязательного четырехмесячного карантина.

"По состоянию на 17 июля, в регионе заготовили 3 797 доз антиковидной плазмы, из них 2 815 доз переданы для переливания нуждающимся в такой терапии пациентам в инфекционные госпитали. Только за последнюю неделю донорами антиковидной плазмы стали 42 человека, из них 20 - после вакцинации. Потребность в компонентах остается высокой", - добавили в пресс-службе.

О ситуации в регионе

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 66 859 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (плюс 285 за сутки), выздоровели 60 900 человек (плюс 129 пациентов), умерли 1651 человек (плюс восемь человек за сутки), уточнили в оперштабе.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в области остается напряженной, но контролируемой. В регионе развернули более 4 тыс. инфекционных коек, показатель заболеваемости COVID-19 после вакцинации составляет 0,163%, что ниже среднероссийского - 0,5%.

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыли детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Несовершеннолетним волгоградцам разрешили находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Работа заведений, которые не желают обеспечить условия перехода в свободную от COVID-19 зону, ведется с ограничениями, в частности, для общепита ввели запрет на прием посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос.

16 июля власти региона оформили и направили предприятиям общепита и сферы услуг первые пять паспортов иммунизации Волгоградской области. Всего заявки на получение статуса свободных от COVID-19 зон подали 20 организаций региона.