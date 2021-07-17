В Аргентине выяснили, что более 90% привитых "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Данные, полученные аргентинским Национальным научно-техническим исследовательским советом, демонстрируют, что более чем у 90% людей, вакцинированных "Спутником V", вырабатывается долгосрочный иммунитет. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на статью, опубликованную в журнале La Nacion .

"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" т. н. T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", - заявили в РФПИ.

"Значительный ответ Т-лимфоцитов показывает, что защита сохранится долгое время. Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его, - объяснил журналу результаты исследования министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Гольян. - Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и "клетки-убийцы", которые и убьют вирус".

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.