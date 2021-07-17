На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах открыли памятник космонавту Леонову

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Памятник космонавту Алексею Леонову, который первым в мире вышел в открытый космос, открылся в субботу на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор Ярослав Бородин)", - написал Вагнер на своей странице в Twitter.

Космонавт напомнил, что открытие памятника приурочили к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон".

В композицию памятника входит скульптура Леонова в полный рост, земной шар, палитра с кисточками. "Картина космической бездны поразила меня грандиозностью, необъятностью, резкостью контрастов. Черное небо и немигающие звезды. Космос красив, но для художника однообразен, куда лучше земные пейзажи, озаренные солнцем", - написаны на памятнике слова Леонова.

Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2". Тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".