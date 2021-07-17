В Калмыкии направят 1,6 млн рублей на подвоз питьевой воды жителям Лаганского района

ЭЛИСТА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии планируют направить 1,6 млн рублей на подвоз питьевой воды жителям Лаганского района, где на этой неделе ввели режим повышенной готовности из-за несоответствия питьевой воды санитарным нормам, сообщил ТАСС в субботу заместитель министра ЖКХ региона Эрдни Натыров.

"Администрация районного муниципального образования организовала подвоз воды населению. Ведется постоянный мониторинг качества питьевой воды. Дополнительно на подвоз питьевой воды населению из республиканского бюджета будут выделены финансовые средства в размере 1,6 млн рублей", - сказал замминистра.

По поручению правительства республики Натыров 17 июля проверил, как исполняются принятые администрацией Лаганского районного муниципального образования меры по решению проблем водоснабжения населения района. В рамках рабочей поездки он осмотрел водоочистные сооружения Лагани и водозабор на Красинском водохранилище. По его словам, для проведения первоочередных мероприятий по улучшению качества воды, подаваемой для питьевых нужд населению, ООО "Водоканал города Лагань" дополнительно установило на очистных сооружениях кассеты с угольными фильтрами, произвели дополнительную прокачку воды в Красинское водохранилище.

"Принятые меры позволили добиться предельно допустимых норм, но остаются проблемы с органолептическими свойствами - мутностью, запахом и цветностью, поэтому в питьевых целях воду использовать нельзя. Руководство Лаганского района планирует провести прокос камыша по береговой линии Красинского водохранилища и дноуглубительные работы в районе водозабора", - уточнил он.

Проектно-сметную документацию на строительство станции водоочистки в Лагани разработали, но ее скорректируют с учетом сезонных изменений качества исходной воды. Строительство новой станции водоочистки планировалось в рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2023-2024 годах. Однако сейчас МинЖКХ региона и Минстрой России прорабатывают возможность переноса сроков реализации на 2022-2023 годы, добавил собеседник агентства.

О проблемах с водой в регионе

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. Только 7,4% населения республики обеспечены качественной питьевой водой.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача по республике до особого распоряжения исключили использование воды для питья и приготовления пищи из централизованной системы водоснабжения города Лагани, сел Северное, Красинское, Джалыково. В этой воде отметили отклонение от нормы органолептических (мутность, цветность, запах) и санитарно-химических (продукты трансформации хлорки и органики из-за установившейся в регионе жары и цветения водорослей) показателей.