ТАСС, 17 июля. В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для ряда групп граждан, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, опубликованном в субботу.

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"Постановлением регионального Управления Роспотребнадзора продлены сроки обязательной вакцинации отдельных категорий граждан Псковской области. Срок прохождения первого этапа вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором, установлен на период до 30 июля, второго этапа - до 20 августа", - указано в сообщении.

В связи с этим продлили и сроки предоставления работодателями сведений о вакцинации. Согласно указу губернатора, организации и ИП ряда сфер, областные и муниципальные органы, все областные и муниципальные организации обязаны сообщить данные о темпах вакцинации 60% работников первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной до 2 августа 2021 года. Вакцинация 60% работников вторым компонентом двухкомпонентной вакцины должна состояться до 23 августа.

28 июня региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию для ряда групп граждан, в том числе для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ, театров, салонов красоты, транспортной сферы.

Первоначально первым компонентом вакцины требовалось привиться до 23 июля, а в срок до 13 августа не менее 60% от общей численности работников должны были получить второй компонент вакцины.