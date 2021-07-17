Первая сводная тренировка парада к Дню ВМФ в Петербурге и Кронштадте состоится 18 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Первая сводная тренировка Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится 18 июля. Об этом в субботу сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"18 июля в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и в акватории Большого Кронштадтского рейда будет проведена первая дневная сводная (совместная) тренировка торжественного прохождения боевых кораблей - участников Главного военно-морского парада 2021 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В тренировке примет участие морская авиация. Сегодня я заслушал доклады ответственных должностных лиц о готовности сводной тренировки. В связи с проведением тренировки на реке Неве будут разведены мосты", - привели в департаменте слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Как отметил главком, в ходе проведения сводной дневной тренировки проверят все элементы Главного военно-морского парада в соответствии с установленным хронометражем и сценарием. "Среди 16 кораблей, которые завтра будут участвовать в прохождении парадного строя на Большом Кронштадтском рейде, - ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корвет "Гремящий", дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск", "Волхов", "Краснодар", "Владикавказ", малый ракетный корабль "Гейзер", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", - сказал он.

В прохождении на Неве в сводной тренировке примут участие около 20 боевых кораблей и катеров. Среди них новейшие малые ракетные корабли "Одинцово" и "Зеленый Дол", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", противодиверсионные катера "Юнармеец Беломорья", "Нахимовец", патрульные катера Пограничной службы типа "Мангуст" и другие.

Во время тренировки 18 июля проверят интервалы движения между кораблями, выполнение экипажами задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании по фарватеру Невы. Кроме того, проверят слаженность действий парадной группы морской авиации при полете по утвержденному маршруту парада. В общей сложности задействуют около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ России. Также еще раз проверят выучку пешей парадной колонны на Сенатской площади, добавил Евменов.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля, в день ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Военно-морские парады пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).