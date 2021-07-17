В Петербурге поставили рекорд по числу инъекций с вакциной от коронавируса за сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Рекорд по общему числу инъекций - с первой и второй дозой вакцины от коронавируса - поставили за сутки в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению, опубликованном в субботу на его странице " ВКонтакте ".

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"За вчера вторую прививку получили 12 208 петербуржцев. Первую - 20 107 человек. Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций - выполнено 32 360 уколов", - говорится в сообщении.

Всего в Санкт-Петербурге первично привились 1 172 283 человека, из них более 811 тысяч полностью закончили цикл вакцинации. Ревакцинировались 404 человека.

В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе городских, федеральных и частных медицинских организаций. При поликлиниках также работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

По последним данным, в Петербурге выявили 501 694 случая заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 479 243 человека, умерли 18 123. За последние сутки в городе выявили 1 957 случаев заражения.