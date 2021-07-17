В Чечне обеспечат бесплатной водой села, оставшиеся без водоснабжения из-за жары

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечит бесплатной водой чеченские села, оставшиеся без водоснабжения из-за аномальной жары. Об этом сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров в своем обращении к главам муниципальных районов.

"Аймани Несиевна (президент РОФ - прим. ТАСС) сообщила мне, что фонд оплатит все расходы на покупку воды, за что мы ей очень благодарны. Ваша задача сделать так, чтобы вода была во всех селах, где ее не хватает. Мы не можем допустить, чтобы в такую жару людям приходилось нуждаться в воде. К тому же синоптики прогнозируют, что 18 июля и в последующие дни в регионе установится 40-градусная жара",- сказал Кадыров.

Глава Чечни поручил в кратчайшие сроки предоставить ему полную картину состояния водоснабжения в районах региона. Правительству региона дали отдельное поручение подготовить предложения, которые позволят в будущем избежать подобных проблем.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение в связи повышением температуры воздуха до 40 градусов, которое ожидается с 18 по 22 июля в Чечне.