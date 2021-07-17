Ученые считают, что пожары в Якутии могут грозить ускорением климатических изменений

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Якутии могут грозить ускорением глобального потепления за счет выброса большого количества газов, вызывающих парниковый эффект. Такую оценку ученых приводит в субботу в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс".

Издание обращает внимание на то, что лесные пожары в Якутии во многом спровоцированы рекордно высокой для лета температурой воздуха в северной части Сибири. По данным ученых, которые приводит газета, потепление в этом регионе "происходит быстрее, чем почти в любой другой части мира".

По оценке ведущего специалиста службы атмосферных наблюдений при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Марка Паррингтона, в прошлом году объем углекислого газа, выброшенного вследствие пожаров в Якутии, был приблизительно таким же, как от потребления горючего в Мексике за весь 2018 год. "Нью-Йорк таймс", ссылаясь на ученых, подчеркивает, что сохранение подобной тенденции "может ускорить климатические изменения за счет выброса огромного объема парниковых газов". "Последствия пожаров могут ощущаться далеко за пределами Сибири", - добавило издание.

Газета отмечает, что Россия может извлечь пользу из потепления климата, поскольку это явление приводит к образованию новых плодородных территорий и таянию льдов в Северном Ледовитом океане, что в свою очередь расширяет возможности для "торговли и добычи ископаемых". Однако деградация вечной мерзлоты грозит "изменением рельефа, разрушением построек и ущербом дорогам", пишет издание.

По данным Авиалесоохраны, в Якутии (Республика Саха) зарегистрировали 129 пожаров на общей площади более 750 тыс. га. Для помощи в тушении огня в республику перебросили силы из Забайкалья, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области и других регионов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничили пребывание людей в лесах, проведение определенных видов работ.