Спецкомиссия разрешила общепиту Узбекистана работать только на открытых площадках

ТАШКЕНТ, 18 июля. /ТАСС/. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане ввела в отношении предприятий общепита новые ограничения, с 20 июля им разрешено работать только на открытых площадках. Об этом воскресенье сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Специальная комиссия в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки приняла решение, в соответствии с которым с 20 июля всем предприятиям общепита разрешено работать исключительно на открытых площадках", - говорится в сообщении. С 28 июня деятельность всех ресторанов, кафе и культурно-развлекательных учреждений была ограничена с 08:00 до 20:00 по местному времени (06:00 до 18 мск), усилен контроль за ношением защитных медицинских масок и соблюдением социальной дистанции.

Спецкомиссия также приняла решение о введении обязательной вакцинации ряда категорий граждан республики старше 18 лет. По последним данным, в Узбекистане, население которого составляет 34,5 млн человек, полностью вакцинарованы 997 034 граждан, более 3 млн человек получили первую дозу вакцины. Для вакцинации, которая стартовала 1 апреля, используются российский "Спутник V", произведенная в Индии британо-шведская AstraZeneca и китайский препарат Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. На 17 июля в республике зафиксирован 118 881 случай заражения коронавирусом, 113 825 пациентов выздоровели, 793 умерли.