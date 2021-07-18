Facebook назвал противоречащими фактам слова Байдена о дезинформации о вакцинах в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Слова президента США Джо Байдена о том, что социальные сети содействуют распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах, противоречат фактам. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью.

"На фоне того, как в Америке растет заболеваемость COVID-19, администрация Байдена предпочла возложить вину [за это] на несколько американских социальных сетей", - указали в Facebook. По словам представителей компании, для борьбы с пандемией необходимо участие всего общества, и "информационная составляющая этих усилий должна строиться на фактах, а не на домыслах".

"Факт заключается в том, что одобрение вакцин пользователями Facebook в США растет, - подчеркнули в компании. - Этот и другие факты в корне противоречат теории, которую продвигает в последние несколько дней администрация". Как свидетельствует приведенная в документе статистика, с января текущего года число пользователей соцсети, которые положительно относятся к вакцинации, "выросло на 10-15 процентных пунктов" и составляет сейчас 85%.

"Президент Байден ставил цель достичь отметки 70% вакцинированных американцев к 4 июля. Facebook не виновата в том, что эта цель не была достигнута", - заключили в компании. В минувшую пятницу Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что соцсети, позволяющие распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей, поскольку основная часть заболевших в настоящий момент в США - это те, кто не вакцинировался.

Всего в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 608,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 56% населения страны (свыше 185,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 48,5% (160,9 млн человек) прошли вакцинацию полностью.