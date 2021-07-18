В МВД заявили, что в России нет предпосылок для разработки миграционного кодекса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Достаточных предпосылок для разработки миграционного кодекса России пока нет. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

"В МВД России была создана рабочая группа по проработке вопроса систематизации и кодификации миграционного законодательства при участии представителей научного сообщества. По итогам работы было выражено консолидированное мнение о том, что миграционное законодательство в РФ в качестве самостоятельной отрасли до настоящего времени не сформировалось и включает в себя нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в сфере государственного управления, социального, трудового, жилищного права, частично затрагивая и иные отрасли права. В этой связи было признано, что разработка Миграционного кодекса не имеет достаточных предпосылок", - говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил о том, что ведомство намерено составить Миграционный кодекс после ревизии уже существующего законодательства. Позже ведомство создало экспертный совет для систематизации международного миграционного законодательства и разработки этого документа.