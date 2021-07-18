В Якутске задержали самолеты с связи с задымлением из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Густой дым из-за лесных пожаров стал причиной задержки самолетов в якутском аэропорту, сообщается в воскресенье в его аккаунте в Instagram.

"По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий. Информация о времени выполнения рейсов появится по факту улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Согласно данным на онлайн-табло, задержаны вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Также задерживается прилет самолетов из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.

Ранее в связи с плохой видимостью из-за дыма на реке Лене приостановили движение паромов и судов. В столице региона в субботу появилось сильное задымление, которое было связано с лесными пожарами, действующими в Горном районе Якутии.