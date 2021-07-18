В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили коронавирус у спортсменов

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Личные данные инфицированных спортсменов не приводятся.

Кроме того, в документе сообщается, что 18 июля заражение было выявлено у одного атлета, не проживающего в Олимпийское деревне, одного сотрудника СМИ, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являются гражданами Японии.

17 июля оргкомитет проинформировал о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни. В тот день заражение выявили у человека, связанного с проведением Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.