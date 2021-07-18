В Анапе началось цветение водорослей в море

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Цветение водорослей началось в море в Анапе. В этом году фаза активного цветения началась позднее обычного из-за холодного начала лета. По прогнозам, водоросли будут активно цвести до конца августа, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

Ежегодно в районе Анапы к берегу прибивает особый вид водорослей - камку. Из-за высоких температур водоросли начинают цвести. Эти растения, по информации местных властей, имеют лечебный эффект.

"Время цветения уже началось. Фазу активного цветения по сравнению с 2020 годом мы пропустили в силу обстоятельств, связанных с не таким интенсивным прогревом, который мы имели в прошлом году в начале июля. В самые теплые дни началась фаза активного цветения. Сейчас данный момент немного сдвинулся, поскольку такого интенсивного прогрева, связанного с жарой, не было до этого", - сказал Колесник.

Он уточнил, что условия для цветения водорослей созданы теплыми потоками, которые поступают на территорию края. Также Колесник отметил, что стадия активного цветения будет продолжаться до момента нивелировки температуры воды. По словам синоптика, цветение будет продолжаться вплоть до августа или начала сентября.

"Препятствий дальнейшему распространению цветения в море нет. Температурный фон будет сохраняться, он будет немного нивелироваться посредством небольших потоков холодных воздушных масс, которые мы прогнозируем на следующей неделе, буквально со среды, когда пройдут кратковременные грозовые дожди. В целом температурный фон будет держаться в достаточно высоких пределах, так как активно прогрета территория, окружающая Краснодарский край", - отметил Колесник.

При проведении химического анализа камки (многолетние морские травы) доказано, что она на 45% состоит из белка, на 35% - из углеводов, на 10% - из липидов. В ней множество минералов (йод, цинк, железо, кобальт, медь). Водоросль содержит полный спектр витаминов, а также биологически активное вещество "полисахарид фукондак", который обладает противоопухолевым свойством.