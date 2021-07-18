В Уругвае подтвердили первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Власти Уругвая подтвердили первые случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Даниэль Салинас.

"В результате работы по эпидемиологическому наблюдению, основанному на секвенировании специалистами генома [вируса] у путешественников, ПЦР-тест которых дал положительный результат, из 86 изученных образцов было выявлено 26 случаев штамма "дельта", 14 - "бета" (на судах)", - написал он в Twitter. Ранее в Уругвае о выявлении дельта-штамма не сообщалось.

По данным властей, заболевшие въехали в страну в период с 25 июня по 15 июля. Случаев передачи нового штамма внутри страны пока не выявлено.

Двое человек, у которых выявлен бета-штамм, госпитализированы. По данным властей, речь идет об иностранцах, которые прибыли в Уругвай на рыболовецком судне.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 378 733 человека, умерли 5 879.