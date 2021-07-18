Собянин: власти Москвы получают детальные данные по каждому заразившемуся и привившемуся

"Очень много фейков, которые мы видим в соцсетях, интернете, конечно, без этого не обойтись, но мы-то работаем с большими данными, с официальными данными. Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных - это не просто какие-то рассуждения на тему, мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько они тяжело болели, были ли госпитализированы. Мы не теоретизируем, мы точно знаем, и эти знания дают точный вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с "дельтой", тем не менее вакцина достаточно эффективна против этого заболевания", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Ранее мэр сообщил, что работодатели в столице выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях здравоохранения и образования доля привившихся достигла 70%. На сегодняшний день в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 3,8 млн человек, а завершили вакцинацию более двух млн человек.

Также 16 июля Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, однако за последние четыре недели наблюдается улучшение основных показателей: почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций. По его словам, это стало возможным благодаря введенным в городе ограничениям.