ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Паромное сообщение на переправе Якутск - Нижний Бестях на реке Лене, где из-за задымленности, вызванной лесными пожарами, приостановили движение, возобновлено. Об этом в воскресенье сообщает оперштаб Якутии в своем Telegram-канале.

"В Якутии возобновили движение паромов на переправе Якутск - Нижний Бестях. В целях соблюдения безопасности движения принято решение о выполнении рейсов караванами из нескольких судов. Определено безопасное место на фарватере реки, где караваны могут безопасно расходиться", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что один караван из Якутска уже отправился в сторону Нижнего Бестяха, также идет погрузка на встречный рейс. "На переправах Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох - Качикатцы движение будет выполняться по мере улучшения погодных условий", - уточнили в штабе.

Утром в воскресенье в региональном правительстве заявили, что в связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лене движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох - Качикатцы приостановлено до улучшения обстановки.

В Якутск дым от лесных пожаров со стороны Горного района заносит северо-западный ветер. Задымленность наблюдается в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Хангаласском и Усть-Майском районах.