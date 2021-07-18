Общепит и энергетика расширили список обязательных для вакцинации сфер в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Организации общественного питания, энергетики, общественного транспорта в Кузбассе внесены в расширенный список сфер, сотрудники которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Кемеровской области, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

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Правительство Кузбасса 16 июня сообщило, что власти региона обязали в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей нескольких сфер, а также госслужащих. В число сфер, обязательных для вакцинации, вошли медицинские организации, организации образования, социального обслуживания и МФЦ.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан в соответствие с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям взрослым, работающим на основании трудового договора, гражданского договора", - говорится в постановлении.

Среди отмеченных сфер - организации транспорта общего пользования, такси, энергетика, пункты приграничного контроля, торговля, общественное питание, салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, солярии, бани, фитнесс-клубы, бассейны, волонтерские и вахтовые организации, а также правоохранительные органы.

По состоянию на 18 июля в Кемеровской области выявлено 43,4 тыс. случаев коронавируса, 40,6 тыс. человек выздоровели, 907 скончались.