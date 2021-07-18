В Московском зоопарке родился детеныш кошачьих лемуров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Кошачьи лемуры в Московском зоопарке принесли потомство. До возраста пять-семь месяцев детеныш будет большую часть времени проводить на спине матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе московского зоосада.

"4 мая в Зоопарке родился детеныш кошачьих лемуров. Малыш оказался энергичным и быстрым, из-за чего и получил имя Вжик. Детенышу всего пара месяцев, поэтому большую часть времени он проводит в обнимку на спине матери Миры. Такой период длится в среднем пять-семь месяцев, из-за чего самка малыша устает быстрее обычного", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что маленький лемур уже пробует взрослую пищу, через пару недель он полностью перейдет на такой же рацион, что и его сородичи. "Меню" кошачьих лемуров довольно разнообразное, в него входят всевозможные свежие фрукты, овощи, перепелиные яйца, зелень, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо, насекомые и их личинки (в частности саранча). Также лемуры любят лакомиться молодой травой, а еще они ежедневно получают специальные минеральные добавки.

"Остальные члены группы относятся к маленькому лемуру с любопытством и дружелюбием. В моменты усталости инициативу по опеке над новорожденным берут другие члены стайки: сестры, дочери, бабушки, но редко - отец семейства. Фунтик, как подобает самцу, держится в стороне от всех, утром его можно наблюдать часами медитирующим на камне", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-службе.

Там уточнили, что в прошлом году в семействе Фунтика тоже было пополнение, но от другой самки - Бэллы. "Среди лемуров царит матриархат, Бэлла - главенствующая самка. Наше семейство кошачьих лемуров в целом живет в гармонии. Но, как и в любой семье, бывают конфликты. Самки в брачный период начинают между собой спорить и разбегаются на два лагеря: Фунтик, Мира и Гайка в одну сторону, а Бэлла, Лаура, Тави и Джулиан - в другую", - сообщили в пресс-службе.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. В последние годы их численность сокращается из-за браконьерства.