Более трети россиян выступили против возможного введения четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более трети россиян выступают против возможного введения четырехдневной рабочей недели, так как предполагают, что их доход снизится, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"По данным Superjob, идею введения четырехдневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод - вероятное падение доходов", - говорится в исследовании.

При этом, согласно данным опроса, почти две трети (63%) опрошенных убеждены, что смогли бы выполнить примерно такой же объем работы за четыре дня, с каким они справляются за стандартную пятидневную неделю. Почти четверть (24%) опрошенных, напротив, предполагают, что для их функционала четырех дней было бы недостаточно.

В сравнении с данными аналогичного опроса сервиса по поиску работы, проведенного в феврале, число сторонников введения четырехдневной рабочей недели несколько выросло (с 39% до 44%). С другой стороны, число россиян, считающих, что смогут выполнить свой объем работы за четыре дня вместо пяти, сократилось. В феврале 2021 года об этом заявляли 70% опрошенных, а в июне 2018 года - 76%.

Только в 5% российских компаний не исключили, что перейдут на четырехдневный формат работы, в 1% - уже действует такой график. Тогда как в трех из четырех компаний (76%) такая возможность даже не обсуждалась, а 12% работодателей рассматривали такой вариант, но сочли его недопустимым. Помимо этого 3% работодателей признались, что уже вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к пятидневке.

По данным исследования, за сокращение рабочей недели до четырех дней чаще всего выступает молодежь до 34 лет (52%). Одобряют такой переход чаще женщины - 48% против 40% среди мужчин. Исследование проходило среди 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Опрос был проведен с 27 июня по 8 июля 2021 года.