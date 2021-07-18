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У песцов на заповедном острове Беринга близ Камчатки появилось потомство

Выведение потомства у песца происходит в норах глубиной до метра, которые могут быть очень разветвленными

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. На острове Беринга, который является частью Командорского заповедника, появились новорожденные песцы. Ученые ежегодно ждут этого события, поскольку песец играет одну из определяющих ролей в экосистеме Командорских островов и является единственным коренным видом наземных млекопитающих, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.

"Пока щенки не выходят из норы, и самцы обеспечивают самку пищей. В случае если у самца есть несколько самок со щенками, то он по очереди носит добычу в каждую из этих нор. В помете у самки песца на Командорских островах может быть до 10-13 щенков, а в среднем четыре-шесть. Выведение потомства у песца происходит в норах глубиной до метра, которые могут быть очень разветвленными, - на Командорских островах отмечали норы с 40 отнорками (ответвлениями - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Интересно, что в отличие от своих материковых собратьев, живущих парами, песцы на Командорских островах образуют сложные семьи. В сложных семьях песцов на острове Медном может быть от трех до шести взрослых животных. Среди них могут быть не только самки-помощницы, которые являются потомством старшей пары от предыдущего года, но и размножающиеся самки, которые проживают на территории самца в других норах. В целом в популяции может быть до 60% таких сложных семей.

"Как только щенки начинают выходить из норы, за добычей ходят уже оба родителя, причем самка в этот период ходит чаще. В конце августа - начале сентября песцовые выводки начнут распадаться, и подросшие щенки покинут свои семьи, расселившись по острову, на котором они родились", - рассказали в Росзаповедцентре.

Песец играет одну из определяющих ролей в экосистеме Командорских островов. До открытия архипелага в 1741 году зверь был единственным наземным обитателем, который взаимодействовал с местными птицами и морскими млекопитающими. Командорские песцы представлены двумя подвидами, которые обитают на островах Беринга и Медном. Примерно 12 тысяч лет назад, когда лед между островами окончательно растаял, распалась и связь двух популяций. Сегодня медновский песец под угрозой исчезновения, в то время как положение его беринговского родственника благополучно.

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