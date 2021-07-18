"День свободы". Англия отменяет коронавирусные ограничения, но число заражений растет

С 19 июля в Англии, где проживает 85% населения Великобритании, отменяются оставшиеся коронавирусные ограничения: жители получат возможность посещать театры, концертные площадки и ночные клубы, а спортивные стадионы смогут вновь принимать неограниченное число зрителей. Кроме того, будет отменена правительственная рекомендация работать из дома и прекратит действовать обязательный масочный режим в местах скопления людей. Британские СМИ уже окрестили предстоящий понедельник "Днем свободы", а заведения по всей стране фиксируют более активное, чем обычно бронирование столиков.

Локдаун в Великобритании во время второй волны пандемии был одним из самых продолжительных во всей Европе. После вспышки альфа-штамма коронавируса в конце прошлого года Англия с января ввела максимальные коронавирусные ограничения, по сути, позволив работать исключительно супермаркетам. Снятие же ограничительных мер происходило постепенно с ускорением программы вакцинации - в марте открылись школы, в апреле заработали салоны красоты и непродовольственные магазины, в мае стали обслуживать внутри заведений пабы и рестораны, возобновился показ фильмов в кинотеатрах. Изначально последние ограничения предполагалось снять в конце июня, однако в связи с распространением в стране штамма "дельта" было принято решение перенести "День свободы" на несколько недель, чтобы большее число жителей за это время смогли получить прививку от ковида.

Почему сейчас?

Еще в конце февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, рассуждая об условиях для отмены коронавирусных мер, выделил четыре критерия, на которых правительство вместе с научным сообществом планировало ориентироваться: 1) показатели вакцинации; 2) число случаев заражения коронавирусом; 3) число случаев госпитализации; 4) летальные исходы. Однако если взять эти статистические данные за основу, как это делают сами британские власти, то мотивировочная часть решения о снятии ограничений выглядит не слишком убедительно.

С одной стороны, в Соединенном Королевстве наблюдаются одни из самых высоких в Европе темпов вакцинации населения. На данный момент первую прививку от коронавируса получили порядка 87% всех совершеннолетних, а обе дозы - около 66% лиц старше 18 лет. Более того, используемые в стране препараты Pfizer и AstraZeneca, согласно полученным в ходе прививочной кампании сведениям, демонстрируют эффективность в районе 92-98% при предотвращении смертельного исхода, как минимум на 65% снижают вероятность подхватить инфекцию и в 80-99% случаях избавляют пациентов от необходимости госпитализации. Однако эти данные базируются на весеннем анализе пациентов, когда дельта-штамм коронавируса еще не был доминирующим в Великобритании. В связи с этим врачи предупреждают о том, что в действительности эффективность применяемых в стране вакцин может быть несколько ниже.

С другой стороны, в последние недели в королевстве резко вверх идет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. На текущей неделе этот показатель впервые с января преодолел отметку в 50 тыс. Число госпитализаций и летальных исходов также растет, хотя и не такими высокими темпами, как это было во вторую волну пандемии. Английские эксперты полагают, что тому причиной все-таки успешная программа вакцинации.

Между бизнесом и здравоохранением

Местные обозреватели отмечают, что снятие ограничений стало в конечном счете результатом давления на правительство со стороны бизнес-сообщества, в особенности представителей индустрии развлечений и туризма. Выдающиеся британские театральные деятели и музыканты - от Эндрю Ллойда Уэббера до Элтона Джона - все последние месяцы призывали власти ослабить ограничения, чтобы наконец позволить артистам проводить спектакли и давать концерты. Кроме того, борьбу за отмену коронавирусных мер последовательно вели туроператоры, и их на Даунинг-стрит тоже услышали: с 19 июля в Англии перестанет действовать режим самоизоляции для вакцинированных жителей, которые прибывают в страну из списка из более чем 140 стран, включая Испанию, Грецию, Италию, а также Россию. В связи с этим многие британцы, уже не надеявшиеся провести отпуск за границей, вновь стали массово бронировать туры в Европу.

Члены британского правительства сами признавались, что вынуждены идти на снятие ограничений вследствие огромного экономического ущерба, который влечет за собой даже частичный локдаун. На уходящей неделе Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что в 2020 году на фоне пандемии общий объем государственных заимствований королевства вырос в пять раз - до £300 млрд ($413 млрд), а госдолг ныне составляет почти 100% ВВП, и это самый высокий показатель за почти 60 лет. По этой причине власти намерены с сентября перестать выделять дополнительные средства бизнесу, которые весь год позволяли предприятиям выплачивать зарплату сотрудникам и тем самым сохранять рабочие места.

Впрочем, правительство хоть и идет на отмену ограничений, но оставляет за собой право вернуться к локдауну. Таким образом Джонсон стремится смягчить критику, которая звучит от некоторых представителей медицинского сообщества, назвавших его решение преждевременным. В середине недели более 1 тыс. ученых и врачей направили премьеру письмо с требованием пересмотреть позицию по ограничительным мерам. Джонсон, комментируя их инициативу, дал понять, что в правительстве готовы к повторному карантину, но пойдут на него только в случае существенного усугубления ситуации с коронавирусом или появления нового, особо опасного штамма.

Паспорта вакцинации

Очевидно, Англия, первые полгода прожившая в условиях максимально строгих коронавирусных мер, больше не хочет вредить бизнесу, считая, что высокий процент вакцинированного населения и есть гарантия успешной борьбы с пандемией. При этом ответственность за возможный всплеск заболеваемости власти хотят разделить с предпринимателями. В связи с этим правительство рекомендовало ночным клубам и стадионам требовать у посетителей на входе сертификаты о вакцинации. Речь идет о мобильном приложении Национальной службы здравоохранения, где указывается информация о прививке от коронавируса, а также об отрицательном тесте и количестве антител у переболевших.

Ранее в Великобритании в тестовом формате прошли ряд крупных спортивных и культурных мероприятий с участием ограниченного числа зрителей на стадионах и внутри концертных залов. Согласно опубликованному в конце июня отчету, среди 58 тыс. человек, посетивших, в частности, финал Кубка английской лиги по футболу и церемонию вручения музыкальной премии BRIT Awards при наличии отрицательного теста на COVID-19, коронавирус был выявлен лишь у 28 из них, что дает надежду на избежание новой волны пандемии.

Вторую половину лета Англия, по всей вероятности, точно проведет без ограничений, а уже в сентябре начнется вакцинация всех желающих третьей бустерной дозой. В стране слишком долго ждали этот "День свободы" - явно не для того, чтобы в итоге легко от него отказаться.

Никита Кручиненко