Опрос: не менее 87% японцев боятся, что проведение ОИ приведет к распространению ковида

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 87% жителей Японии испытывают опасения, что проведение летних Олимпийских игр в Токио может привести к еще большему распространению в стране нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в воскресенье опроса агентства Kyodo.

На фоне этих опасений максимального уровня достигла доля тех, кто не поддерживает правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги - 49,8%. О своей поддержке действий кабмина заявили лишь 35,9% респондентов, что стало антирекордом.

Наконец, 67,9% опрошенных отметили, что не считают эффективным решение правительства ввести в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Исследование проводилось 17 и 18 июля по мобильным и стационарным телефонам, число респондентов не указывается.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За пять дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи.