В России за сутки выявили 25 018 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 018, до 5 958 133. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%. В частности, за сутки было выявлено 2 554 случаев в Московской области, 1 941 - в Санкт-Петербурге, 533 - в Нижегородской области, 505 - в Красноярском крае, 486 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 468 483 человека.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 886, до 5 341 231. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 197 пациентов в Московской области, 459 - в Санкт-Петербурге, 448 - в Свердловской области, 390 - в Нижегородской области, 382 - в Брянской области.

Число летальных исходов возросло за сутки на 764 против 787 днем ранее, до 148 419. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 101 летальный случай в Санкт-Петербурге, 40 - в Иркутской области, по 29 - в Нижегородской и Тюменской областях, 26 - в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 357 против 4 561 днем ранее, до 1 463 135. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,3%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 106 против 102 днем ранее, до 24 381, следует из сообщения штаба.

За сутки были выписаны по выздоровлении 7 283 человека, всего выздоровели 1 281 319. В настоящее время в городе продолжают лечение 157 435 человек.