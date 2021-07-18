Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,02

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,02. В Москве показатель вплотную приблизился к единице и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ниже единицы показатель по-прежнему в трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье и Санкт-Петербург (по 0,99).

В Нижегородской области индикатор равен 1,01, в Ростовской - 1,03, в Самарской - 1,06, в Воронежской, Иркутской и Свердловской - 1,07. В Красноярском крае, где впервые с начала пандемии выявили более 500 случаев заражения за сутки, коэффициент держится на уровне 1,14.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.