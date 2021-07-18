{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,02

В Москве этот показатель составил 0,99

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,02. В Москве показатель вплотную приблизился к единице и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ниже единицы показатель по-прежнему в трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье и Санкт-Петербург (по 0,99).

В Нижегородской области индикатор равен 1,01, в Ростовской - 1,03, в Самарской - 1,06, в Воронежской, Иркутской и Свердловской - 1,07. В Красноярском крае, где впервые с начала пандемии выявили более 500 случаев заражения за сутки, коэффициент держится на уровне 1,14.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли на сердце
Врачам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек
Читать полностью