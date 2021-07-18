Британский премьер не будет изолироваться после контакта с инфицированным главой Минздрава

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Минфина страны Риши Сунак не будут соблюдать режим полной самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения королевства Саджидом Джавидом. Как сообщили в воскресенье утром в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, оба будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19, чтобы продолжать ходить на работу.

"В рамках программы отслеживания контактов заболевших Национальной системы здравоохранения Великобритании премьер-министр и канцлер казначейства получили сообщения о том, что контактировали с человеком, чей тест на COVID-19 оказался положительным, - заявил представитель главы правительства. - Они будут участвовать в пилотной программе, предполагающей ежедневное тестирование контактных лиц, чтобы продолжить работать на Даунинг-стрит".

Подчеркивается, что глава Минфина и премьер будут участвовать лишь в самых необходимых правительственных мероприятиях и будут обязаны соблюдать самоизоляцию, не находясь на рабочем месте. Оба полностью вакцинированы от коронавируса. Джонсон в апреле прошлого года также переболел COVID-19 в тяжелой форме и находился в отделении интенсивной терапии.

Как сообщают британские СМИ, другим членам кабмина, встречавшимся с главой Минздрава в последние дни, вероятно, также придется соблюдать дополнительные меры предосторожности. О том, что министр здравоохранения и социальных дел королевства заразился коронавирусом, стало известно в субботу. По словам Джавида, он уже успел сделать обе прививки, и поэтому у него отмечаются лишь слабовыраженные симптомы болезни. Министр призвал пока не вакцинированных британцев как можно быстрее сделать прививку, чтобы защитить себя от риска развития тяжелых форм COVID-19.

Согласно действующим в стране правилам, британцам, которые тесно контактировали с заболевшими, необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа их освободят от этой обязанности.

Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании этот показатель продолжит расти. Бизнес, государственные службы и система здравоохранения жалуются на нехватку сотрудников, связанную с необходимостью соблюдать жесткие правила изоляции.