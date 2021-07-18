Абитуриенты могут не прикладывать аттестаты при подаче заявлений в вузы РФ через госуслуги

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Абитуриенты при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" могут не прикладывать документы об образовании или их копии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минобрнауки.

"Абитуриенту при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии. Информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что абитуриент вправе направить в приемную комиссию вуза только заявление о приеме на обучение. "Таким образом обеспечиваются максимально комфортные условия приема документов на обучение в онлайн-формате, не требующие личного контакта абитуриента с администрацией", - добавили в Минобрнауки.

Порядок приема

Также в министерстве прокомментировали изменения, которые вносятся в порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. В частности, Минобрнауки РФ предлагает при поступлении в вузы учитывать в качестве результата вступительного испытания итоги централизованного тестирования (ЦТ), которое сдают граждане Белоруссии. Планируется, что приказ начнет действовать с 2022-2023 учебного года.

"Благодаря изменениям, которые вносятся в порядок приема <…>, расширяются возможности абитуриентов, поступающих в вузы, в том числе на базе среднего профессионального образования", - заявили в пресс-службе.

В апреле Минобрнауки направило российским вузам письмо, в котором рекомендовало предусмотреть зачет результатов централизованного тестирования на вступительных экзаменах.

В 2021-2022 учебном году для граждан Белоруссии в пределах квоты правительства РФ выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год, сообщало Минобрнауки. ЦТ проводится в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения, в отличие от ЕГЭ тестирование не является выпускным экзаменом в школах.