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Пандемия COVID-19

Число пациентов c ковидом на ИВЛ в Москве за две недели снизилось на 21,5%

Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких в столице находятся 577 человек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели. Сейчас на ИВЛ 577 человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"В Москве выявлено 4 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 293 человека. На ИВЛ находятся 577 человек", - сообщили в штабе.

5 июля в оперштабе сообщали, что на аппаратах ИВЛ в столичных госпиталях находятся 735 пациентов с коронавирусом. Согласно инфографике, размещенной в Telegram-канале оперштаба, это максимальное значение показателя с 14 июня.

"В городе выздоровели еще 7 283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. В столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.

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