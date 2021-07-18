Кабмин выделил более 204 млрд рублей на выплаты для школьников

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд рублей на выплаты для школьников, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также обратиться за выплатами могут молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября. Первые выплаты пойдут с 16 августа.