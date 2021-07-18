Более чем в 300 образовательных учреждениях Пермского края нарушены нормы безопасности

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края внепланово проверили более 1,5 тыс. объектов образования региона, почти в каждом пятом из них выявили нарушения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования края.

"В рамках массовых оперативных проверок безопасности учреждений на предмет антитеррористической защищенности всего проверили 1 543 объекта, замечания установили в 303 из них. На 131 из них уже устранили нарушения, на 172 решается вопрос с финансированием и технической организацией", - уточнили в пресс-службе. Всего в регионе работает 2,2 тыс. таких объектов.

Замечания разноплановые. Среди нарушений, к примеру, просроченная лицензия охранной организации. Для решения части проблем необходимо финансирование, например, для устройства ограждения или установки дополнительных видеокамер, на это требуется время.

Также в летний период в ходе подготовки к началу учебного года будет оцениваться техническая оснащенность. Например, наличие турникетов, тревожных кнопок, видеокамер, организация пропуска учащихся, посторонних в здание, организация поста охраны и т. д. Кроме того, будет проверено владение сотрудниками охраны навыков работы с охранными системами, программами видеонаблюдения и знание порядка действий при угрозах.

Меры безопасности в школах края были усилены после стрельбы в казанской школе, где 11 мая погибли девять человек, еще 24 человека пострадали. 21 мая 16-летний учащийся школы №1 в городе Березники Пермского края ранил ножом учительницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под стражу. Во внеплановых проверках участвуют не только сотрудники министерства образования, но также Росгвардии и МВД.