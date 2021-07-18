В Жуковском на время авиасалона "МАКС-2021" ограничат движение транспорта 20-25 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в Жуковском ограничат с 20 по 25 июля в дневное время из-за проведения авиасалона "МАКС-2021". Местные жители смогут заехать в город по документам, подтверждающих проживание в нем, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В период проведения Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021" с 20 по 25 июля с 06:00 мск до 22:00 мск движение транспорта на дорогах в Жуковском будет временно ограничено. Ограничения не затронут местных жителей, которые смогут заехать в город по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а также машины, имеющие пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб. Кроме того, на ряде улиц на период проведения мероприятия с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на участках с ограничением движения установлены информационные знаки. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства и просит заранее ознакомиться с ограничениями.

Изменения для грузовиков

"Для грузового транспорта движение ограничат на участках дорог: на перекрестке "Москва - Жуковский" 25,4 км (пересечение с "Часовня - Томилино" при повороте в сторону Жуковского со стороны Лыткарино, а также со стороны ст. Томилино); на перекрестке "Москва - Жуковский" 26,2 км (поворот в сторону Жуковского со стороны М-5 "Урал", а также со стороны Люберец в сторону Жуковского); на перекрестке "Москва - Жуковский" 30,6 км (пересечение "Москва - Жуковский" - Малаховка при повороте в сторону Жуковского со стороны ст. Малаховка, а также со стороны д. Михнево в сторону Жуковского; на перекрестке "Москва - Жуковский" 32 км (поворот на а/п "Быково") при повороте в сторону Жуковского со стороны "Москва-Жуковский" - а/п "Быково", уточнили в министерстве.

Там уточнили, что также ограничения для грузовиков будут действовать перекрестке Островцы "Москва - Жуковский" 32,3 км (при повороте в сторону Жуковского со стороны "Островцы - Верея"); на перекрестке "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" (пересечение с "Москва - Жуковский" при повороте в сторону Жуковского со стороны "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов", а также со стороны ул. Октябрьский проспект в сторону Жуковского; на перекрестке "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" 25,3 км (при повороте в сторону Раменское - Донино со стороны "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов"); на перекрестке "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" 30,3 км (пост ДПС, пересечение с А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша, при повороте в сторону Москвы со стороны Электростали, а также при движении со стороны Егорьевска и Бронниц.

Кроме того, движение для грузового транспорта будет закрыто на перекрестке п. Быково, ул. Праволинейная - с ул. Советская 0 км, с ул. Аэрофлотская 1,2 км; на перекрестке р.п. Ильинский, ул. Праволинейная - с ул. Пушкина 0,3 км, с ул. Полевая 0,5 км; на круговом движении в сторону г. Жуковский - г. Раменское, ул. Электрификации.

Транзит только для жителей Жуковского

"Для транзитного транспорта за исключением автомобилей жителей, проживающих в Жуковском, либо имеющих специальные пропуска, движение будет закрыто на участках автодорог: подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал"; "Москва - Жуковский (Раменский)" с 32,4 по 35 км в сторону г. Жуковский; "Москва - Жуковский" - аэропорт Быково" 2,6 по 3,8 км в сторону г. Жуковский", - подчеркнули в министерстве транспорта.

Кроме того, в г. Жуковский ограничения введут на улицах Гагарина, Туполева, Кооперативная, Наркомвод, Горького, Чкалова, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского и Дзержинского.

"На период проведения мероприятия с 6:00 мск до 22:00 мск будет запрещена парковка на следующих автодорогах: "Островцы - Верея" с 0 по 4,9 км; "Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал" с 0 по 6,6 км; г. Раменское: ул. Электрификации с 0 по 2,3 км; ул. Гагарина с 0 по 1,7 км; ул. Алексея Перелета с 0 по 0,9 км. [В городе] Жуковский: ул. Туполева с 0 по 5,1 км; ул. Фрунзе с 0 по 0,9 км; ул. Жуковского с 0 по 1,5 км; ул. Праволинейная с 0 по 1,9 км; ул. Горького с 0 по 1,4 км; ул. Чкалова с 0 по 2,7 км; ул. Гагарина с 0 по 3,4 км; ул. Наркомвод с 0 по 3,4 км; ул. Кооперативная с 0 по 4,1 км; ул. Дзержинского с 0 по 0,9 км", - заключили в ведомстве.

Авиасалон "МАКС-2021" пройдет с 20 по 25 июля на территории Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском.