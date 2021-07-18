{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2021

В Жуковском на время авиасалона "МАКС-2021" ограничат движение транспорта 20-25 июля

Ограничения не затронут местных жителей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в Жуковском ограничат с 20 по 25 июля в дневное время из-за проведения авиасалона "МАКС-2021". Местные жители смогут заехать в город по документам, подтверждающих проживание в нем, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В период проведения Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021" с 20 по 25 июля с 06:00 мск до 22:00 мск движение транспорта на дорогах в Жуковском будет временно ограничено. Ограничения не затронут местных жителей, которые смогут заехать в город по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а также машины, имеющие пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб. Кроме того, на ряде улиц на период проведения мероприятия с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на участках с ограничением движения установлены информационные знаки. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства и просит заранее ознакомиться с ограничениями.

Изменения для грузовиков

"Для грузового транспорта движение ограничат на участках дорог: на перекрестке "Москва - Жуковский" 25,4 км (пересечение с "Часовня - Томилино" при повороте в сторону Жуковского со стороны Лыткарино, а также со стороны ст. Томилино); на перекрестке "Москва - Жуковский" 26,2 км (поворот в сторону Жуковского со стороны М-5 "Урал", а также со стороны Люберец в сторону Жуковского); на перекрестке "Москва - Жуковский" 30,6 км (пересечение "Москва - Жуковский" - Малаховка при повороте в сторону Жуковского со стороны ст. Малаховка, а также со стороны д. Михнево в сторону Жуковского; на перекрестке "Москва - Жуковский" 32 км (поворот на а/п "Быково") при повороте в сторону Жуковского со стороны "Москва-Жуковский" - а/п "Быково", уточнили в министерстве.

Там уточнили, что также ограничения для грузовиков будут действовать перекрестке Островцы "Москва - Жуковский" 32,3 км (при повороте в сторону Жуковского со стороны "Островцы - Верея"); на перекрестке "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" (пересечение с "Москва - Жуковский" при повороте в сторону Жуковского со стороны "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов", а также со стороны ул. Октябрьский проспект в сторону Жуковского; на перекрестке "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" 25,3 км (при повороте в сторону Раменское - Донино со стороны "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов"); на перекрестке "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" 30,3 км (пост ДПС, пересечение с А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша, при повороте в сторону Москвы со стороны Электростали, а также при движении со стороны Егорьевска и Бронниц.

Кроме того, движение для грузового транспорта будет закрыто на перекрестке п. Быково, ул. Праволинейная - с ул. Советская 0 км, с ул. Аэрофлотская 1,2 км; на перекрестке р.п. Ильинский, ул. Праволинейная - с ул. Пушкина 0,3 км, с ул. Полевая 0,5 км; на круговом движении в сторону г. Жуковский - г. Раменское, ул. Электрификации.

Транзит только для жителей Жуковского

"Для транзитного транспорта за исключением автомобилей жителей, проживающих в Жуковском, либо имеющих специальные пропуска, движение будет закрыто на участках автодорог: подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал"; "Москва - Жуковский (Раменский)" с 32,4 по 35 км в сторону г. Жуковский; "Москва - Жуковский" - аэропорт Быково" 2,6 по 3,8 км в сторону г. Жуковский", - подчеркнули в министерстве транспорта.

Кроме того, в г. Жуковский ограничения введут на улицах Гагарина, Туполева, Кооперативная, Наркомвод, Горького, Чкалова, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского и Дзержинского.

"На период проведения мероприятия с 6:00 мск до 22:00 мск будет запрещена парковка на следующих автодорогах: "Островцы - Верея" с 0 по 4,9 км; "Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал" с 0 по 6,6 км; г. Раменское: ул. Электрификации с 0 по 2,3 км; ул. Гагарина с 0 по 1,7 км; ул. Алексея Перелета с 0 по 0,9 км. [В городе] Жуковский: ул. Туполева с 0 по 5,1 км; ул. Фрунзе с 0 по 0,9 км; ул. Жуковского с 0 по 1,5 км; ул. Праволинейная с 0 по 1,9 км; ул. Горького с 0 по 1,4 км; ул. Чкалова с 0 по 2,7 км; ул. Гагарина с 0 по 3,4 км; ул. Наркомвод с 0 по 3,4 км; ул. Кооперативная с 0 по 4,1 км; ул. Дзержинского с 0 по 0,9 км", - заключили в ведомстве.

Авиасалон "МАКС-2021" пройдет с 20 по 25 июля на территории Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском.

Теги
РоссияМАКС-2021
Папа Римский Франциск провел первую проповедь на площади Святого Петра после операции
Понтифика ранее выписали из больницы после операции на кишечнике
Папа Римский Франциск провел первую проповедь на площади Святого Петра после операции
Читать полностью